Топ-5 желанных туристических направлений среди россиян: Байкал лидирует

Согласно исследованию социологического агентства "Вебер", большинство россиян (48%) хотели бы посетить Байкал. На втором месте среди самых желанных туристических направлений находится Алтай, который привлекает 34% опрошенных. Дальний Восток интересует 32% респондентов, что ставит его на третье место.
Республика Карелия заняла четвертую строчку с 30% голосов. Крым и Санкт-Петербург поделили пятое место, набрав по 29% голосов.
Как сообщает Telegram-канал "Радиоточка НСН", популярность Кубы среди российских туристов, несмотря на высокую стоимость туров, объясняется прямыми перелетами. Средняя стоимость тура составляет 151,2 тысячи рублей на человека в двухместном номере.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.