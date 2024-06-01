Топ-5 желанных туристических направлений среди россиян: Байкал лидирует

Байкал назван самым желанным местом для отдыха в России

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно исследованию социологического агентства "Вебер", большинство россиян (48%) хотели бы посетить Байкал. На втором месте среди самых желанных туристических направлений находится Алтай, который привлекает 34% опрошенных. Дальний Восток интересует 32% респондентов, что ставит его на третье место.

Фото: Собственная работа by Discoverynn is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

Республика Карелия заняла четвертую строчку с 30% голосов. Крым и Санкт-Петербург поделили пятое место, набрав по 29% голосов.

Как сообщает Telegram-канал "Радиоточка НСН", популярность Кубы среди российских туристов, несмотря на высокую стоимость туров, объясняется прямыми перелетами. Средняя стоимость тура составляет 151,2 тысячи рублей на человека в двухместном номере.