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Как зоогостиницы Волгограда помогают хозяевам собак в сезон отпусков

В Волгограде набирают популярность зоогостиницы для собак

1:32
Туризм

С началом отпускного сезона владельцы собак часто сталкиваются с вопросом, кому доверить своего питомца на время отдыха. В Волгограде эта проблема решается благодаря наличию специальных зоогостиниц.

В Волгограде набирают популярность зоогостиницы для собак
Фото: Wikipedia by Daniel Stockman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Как рассказала "Волгоградской правде. ру" руководитель отеля для собак Наталья Халикова, их учреждение принимает на передержку любых собак, включая агрессивные породы, для которых оборудованы усиленные вольеры. Кроме того, в зоогостинице могут размещаться экзотические животные и птицы, но их необходимо приносить в собственных клетках.

Время передержки не ограничено и может быть даже почасовым, если владельцам нужно оставить своих питомцев на короткий срок. Отель для собак работает круглый год, без выходных. Особый наплыв животных наблюдается дважды в год: в летний отпускной сезон и на новогодние праздники.

"Наши клиенты — это владельцы собак, которые отправляются на отдых и не могут взять питомцев с собой. Мы предлагаем сервис, который позволяет оставить своих любимцев под надёжным присмотром и спокойно наслаждаться отдыхом," — отметила Наталья Халикова.

Для каждого постояльца составляется договор и карточка с информацией о его предпочтениях, включая любимую еду и особенности выгула. Это помогает минимизировать стресс у животных и обеспечить им комфортное пребывание вдали от хозяев.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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