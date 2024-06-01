Россия выделяет 4,4 миллиарда рублей на развитие туристической инфраструктуры

Правительство России решило выделить значительные 4,4 миллиарда рублей на развитие туристической отрасли в различных регионах страны. Эти средства будут использованы для финансирования ряда ключевых инфраструктурных проектов, направленных на увеличение туристического потенциала регионов.
Среди таких проектов — строительство инфраструктуры для обслуживания туристических судов в устье реки Шоша в Тверской области. Также планируется завершить строительство велосипедной дорожки вдоль береговой линии Балтийского моря от Куршской до Балтийской косы в Калининградской области. Кроме того, планируется строительство автомобильной дороги между поселком Гузерипль и плато Лагонаки в Республике Адыгея.
Эти меры нацелены на повышение привлекательности регионов для туристов, создание комфортных условий для отдыха и привлечение новых инвестиций в сектор гостеприимства.
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