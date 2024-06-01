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Назван топ русофобских стран: Норвегия ограничивает въезд для Россиян

Назван топ русофобских стран

4:01
Туризм

Норвегия ужесточает правила въезда для россиян: что изменится

Назван топ русофобских стран
Фото: commons.wikimedia.org by Pti Per

Норвегия вводит новые ограничения на въезд для граждан России, разрешая посещение страны только с целью учебы или для встречи с близкими родственниками. Несмотря на то, что Норвегия никогда не была особенно популярным туристическим направлением для россиян из-за холодного климата и неподходящих морей, закрытие еще одной страны — это тревожный знак. "ФедералПресс" разбирается, как это решение повлияет на туристическую отрасль и какие исторические связи существуют между нашими странами.

Что изменится?

Согласно новым правилам, въезд в Норвегию будет разрешен только для учебы или по приглашению близких родственников, проживающих в стране. Эти изменения вступят в силу в мае этого года и коснутся тех, кто имеет визы других стран Шенгенской зоны или норвежские визы, выданные до введения ограничений в 2022 году.

Министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мел заявила: "Граждане России, имеющие шенгенские визы с целью туризма или для второстепенных поездок, больше не смогут въезжать в Норвегию".

Закрытие сухопутной границы с Европой означает, что Норвегия больше не будет служить "лазейкой" для российских туристов. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова считает, что этот политический шаг Норвегии не только станет примером для других стран, но и проявлением поддержки киевского режима.

"Это пробный шаг Норвегии, и если он будет успешным, аналогичные меры могут ввести и другие страны. Это определенный жест поддержки Украины", — пояснила Журова. Она также считает, что МИДу следует собрать рекомендации по всем странам, куда лучше не ездить, и распространить эту информацию среди граждан.

Альтернативные направления для отдыха россиян

Эксперты туристической отрасли считают, что закрытие границ с Норвегией не станет серьезной проблемой для российских путешественников. Первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин отметил, что Норвегия не была популярным туристическим направлением из-за высокой стоимости и сурового климата.

Барзыкин также напомнил, что многие страны начали закрываться для россиян еще в 2022 году, а поездки в Европу начали сокращаться с начала пандемии COVID-19. К 2024 году ряд европейских стран прекратил выдачу виз гражданам России, включая Бельгию, Данию, Исландию, Латвию, Литву, Нидерланды, Польшу, Словакию, Финляндию, Чехию и Эстонию. Другие страны, такие как Греция и Германия, также ввели ограничения для россиян.

"С 2022 года организованного туризма в Европу нет. Есть страны, которые еще выдают визы, например, Италия, но поездки все равно дорогие и через третьи страны", — отметил Барзыкин.

Российские туристы открывают для себя новые направления, такие как Китай, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка и арабские страны, что смягчает последствия ограничений.

Исторические аспекты

Проблема закрытых границ касается не только туристов. Депутат Светлана Журова выразила беспокойство по поводу посещения памятника советскому воину-освободителю в районе Хаганес в Киркенесе, воздвигнутого в 1952 году. Ежегодно там проходят митинги памяти, и жители коммуны Сер-Варангер возлагают цветы к подножию памятника. Как новые правила повлияют на возможность посещения этого памятника, пока остается открытым вопросом.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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