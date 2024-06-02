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Элегантный наряд и безопасность: почему обувь на каблуках не подходит для авиаперелётов

Стюардессы объяснили, почему не стоит надевать каблуки для авиаперелёта

1:39
Туризм

Некоторые авиапутешественники считают, что элегантный наряд может увеличить шансы на перевод в первый класс самолета без дополнительных затрат. Внешний вид действительно может сыграть свою роль, но важно не переусердствовать с выбором одежды и обуви, предупреждают стюардессы.

Стюардессы объяснили, почему не стоит надевать каблуки для авиаперелёта
Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Особенно бортпроводники настоятельно не рекомендуют садиться в самолет в туфлях на высоких каблуках. Такая обувь может представлять собой потенциальную опасность в случае чрезвычайной ситуации.

Причина, по которой каблуки находятся под запретом, проста: обувь на высоком каблуке может создать риск в экстренных ситуациях. В большинстве авиакомпаний существует рекомендация снимать туфли на каблуках при возникновении чрезвычайных обстоятельств. Например, при эвакуации каблук может повредить надувной трап, который необходим для безопасного покидания самолета.

Таким образом, несмотря на желание выглядеть элегантно и стильно, пассажиры должны учитывать аспекты безопасности и выбирать более практичную обувь для полёта. Это не только поможет избежать возможных проблем в случае чрезвычайной ситуации, но и обеспечит более комфортное путешествие.

Бортпроводники напоминают, что безопасность всегда должна быть на первом месте. Поэтому, даже если вы стремитесь произвести впечатление своим элегантным нарядом, отдайте предпочтение удобной и безопасной обуви. Это поможет вам не только чувствовать себя увереннее, но и избежать потенциальных опасностей в случае непредвиденных обстоятельств на борту самолёта.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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