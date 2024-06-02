Вековые традиции гостеприимства: самые старые гостиницы мира, продолжающие работать и сегодня

Многие считают, что гостиницы являются важной частью современного мира, ведь люди часто путешествуют в различные города и страны. Однако такая необходимость существовала у людей еще много веков назад. Примечательно, что некоторые древние гостиницы сохранились до наших дней.
Японский отель Nishiyama Onsen Keiunkan Inn, работающий с 705 года
Найти более старое заведение любого типа, чем эта японская гостиница, практически невозможно. Она даже занесена в Книгу рекордов Гиннесса.
Интересно, что на протяжении всей истории отель принадлежал одной семье. Также любопытно, что в гостинице менее 40 номеров.
Гостиница Zum Roten Bären, работающая с XII века
Точная дата основания этого немецкого отеля неизвестна, но, согласно письменным источникам, он начал свою работу не позднее XII века.
Стать постояльцем одной из самых древних гостиниц в мире можно и сейчас — старинный отель имеет весьма удобное расположение, что ценится среди туристов.
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