Вековые традиции гостеприимства: самые старые гостиницы мира, продолжающие работать и сегодня

Самые старые гостиницы мира, которые работают по сей день

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие считают, что гостиницы являются важной частью современного мира, ведь люди часто путешествуют в различные города и страны. Однако такая необходимость существовала у людей еще много веков назад. Примечательно, что некоторые древние гостиницы сохранились до наших дней.

Фото: commons.wikimedia.org by joergens.mi is licensed under CC BY-SA 3.0

Японский отель Nishiyama Onsen Keiunkan Inn, работающий с 705 года

Найти более старое заведение любого типа, чем эта японская гостиница, практически невозможно. Она даже занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Интересно, что на протяжении всей истории отель принадлежал одной семье. Также любопытно, что в гостинице менее 40 номеров.

Гостиница Zum Roten Bären, работающая с XII века

Точная дата основания этого немецкого отеля неизвестна, но, согласно письменным источникам, он начал свою работу не позднее XII века.

Стать постояльцем одной из самых древних гостиниц в мире можно и сейчас — старинный отель имеет весьма удобное расположение, что ценится среди туристов.