Как изменились цены на летний отдых в России: Анапа, Сочи, Крым и другие направления

Средняя стоимость летнего тура в Анапу начинается от 73т рублей

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Средняя стоимость летнего тура в Анапу начинается от 73 тысяч рублей, сообщил НСН вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

Фото: unsplash.com by Tomas Salas is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Средняя цена летнего тура в Сочи достигает 105 тысяч рублей, заявил вице-президент АТОР по внутреннему туризму и генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин на пресс-конференции НСН, проходившей на площадке Omega Rooftop.

"Стоимость летних туров без перелета в Подмосковье увеличилась на 17%, в Санкт-Петербург — на 18%, в Кавминводы — на 16%. Речные круизы подорожали на 15%, поездки в Москву — на 14%, Анапа подорожала на 17%, Сочи — на 15%, а Крым — на 5%. В итоге средний тур в Сочи на девять ночей стоит от 75 до 105 тысяч рублей. В Анапе такой же период будет стоить от 73 до 116 тысяч рублей, в Геленджике — от 69 до 109 тысяч рублей, а в Крыму — от 77 до 89 тысяч рублей", — отметил собеседник НСН.

Ранее Ассоциация туроператоров России предупредила о возможном дефиците мест в гостиницах Сочи в сегменте "все включено", сообщается в Telegram-канале "Радиоточка НСН".