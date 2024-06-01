Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Татьяна Тарасова на инвалидной коляске приехала проститься с Заворотнюк
Поединок Тайсона с Полом из-за самочувствия экс-чемпиона мира
Эксперты ответили, почему кошки не любят сидеть на руках
Состоялась премьера комедийного сериала "Денискины рассказы"
Готовим банановый соус
В России увеличилось число случаев диагностирования вирусного гепатита С
Россиянам рассказали, как доехать из Москвы и Питера до Сочи
Сергей Лазарев купил квартиру бабушке-поклоннице из Сыктывкара
Путеводитель по выбору солнцезащитных средств: как защитить кожу безопасно
Как изменились цены на летний отдых в России: Анапа, Сочи, Крым и другие направления

Средняя стоимость летнего тура в Анапу начинается от 73т рублей

1:26
Туризм

Средняя стоимость летнего тура в Анапу начинается от 73 тысяч рублей, сообщил НСН вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

Средняя стоимость летнего тура в Анапу начинается от 73т рублей
Фото: unsplash.com by Tomas Salas is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Средняя цена летнего тура в Сочи достигает 105 тысяч рублей, заявил вице-президент АТОР по внутреннему туризму и генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин на пресс-конференции НСН, проходившей на площадке Omega Rooftop.

"Стоимость летних туров без перелета в Подмосковье увеличилась на 17%, в Санкт-Петербург — на 18%, в Кавминводы — на 16%. Речные круизы подорожали на 15%, поездки в Москву — на 14%, Анапа подорожала на 17%, Сочи — на 15%, а Крым — на 5%. В итоге средний тур в Сочи на девять ночей стоит от 75 до 105 тысяч рублей. В Анапе такой же период будет стоить от 73 до 116 тысяч рублей, в Геленджике — от 69 до 109 тысяч рублей, а в Крыму — от 77 до 89 тысяч рублей", — отметил собеседник НСН.

Ранее Ассоциация туроператоров России предупредила о возможном дефиците мест в гостиницах Сочи в сегменте "все включено", сообщается в Telegram-канале "Радиоточка НСН".

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Универсальное средство от тли, белокрылки и фитофторы

Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.

Спасаем огород от вредителей: средство поможет всем
Сергей Лазарев подарил квартиру диско-бабушке Лидии Уляшевой
Неожиданный жест: Сергей Лазарев купил квартиру для популярной диско-бабушки
"До удара по РФ часы или дни, от ТЯО до СЯО один пост Медведева". Эксперты обсуждают будущее обострение в СВО
Даже не пытайтесь прочищать трубы уксусом и содой: всё, что вы получите в результате — дорогостоящий ремонт
Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Армия России преодолела канал и вклинилась в оборону Часова Яра Дмитрий Плотников Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Как избавиться от сорняков с помощью двух простых методов
Как приготовить удобрение из скошенной травы
Фиалка в доме: что происходит в таких жилищах согласно приметам
Фиалка в доме: что происходит в таких жилищах согласно приметам
Последние материалы
Телеведущего и бизнес-тренера Азата Байбурина задержали в столице
Фильм "Чужой: Ромул" будет похож на первые части франшизы
Gut: блокирование антибактериального белка может помочь при раке поджелудочной
С 1 июля в России повысят тарифы на услуги ЖКУ
Максим Кадаков о преимуществах покупки автомобилей на маркетплейсе
Тренер рассказала об упражнении "Приседания в Смите"
От этого зависит здоровье роз
Эксперты ответили, почему кошки встают на задние лапы
Не все садоводы могут добиться хорошего роста статицы
На Харьковском направлении ВСУ потеряли рекордное количество техники и пехоты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников