Как уместить всё необходимое в чемодан: эффективные советы и рекомендации для путешественников

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Как правильно собрать чемодан: советы опытных путешественников

2:41
Туризм

Многие люди предпочитают путешествовать налегке, но это удаётся не всегда. Если поездка длительная, требуется взять много вещей. Однако не всегда получается уложить всё в один чемодан. Нет необходимости сразу бежать за новым. В этой статье приведены советы, которые помогут сэкономить место в чемодане.

Как правильно собрать чемодан: советы опытных путешественников
Фото: freepik.com by senivpetro is licensed under public domain

Распределение вещей

Правильное распределение вещей особенно важно при семейных путешествиях. Например, один может взять шампунь, другой — зубную пасту и другие принадлежности. На короткие поездки такой подход не вызовет неудобств, но позволит сэкономить много места.

Эксперты утверждают, что по такому принципу можно распределять не только гигиенические принадлежности.

Правильная упаковка вещей

Опытные путешественники давно выяснили, как правильно складывать вещи, чтобы сэкономить пространство. Скручивая вещи в рулон, можно не только сэкономить место, но и избежать их сминания.

Ответственный выбор одежды

Неопытные туристы часто берут с собой вещи, которые никогда не пригодятся. Такая одежда занимает место. Чтобы избежать этого, следует тщательно подойти к выбору гардероба.

Рекомендуется составить список нарядов на каждый день, учитывая возможность их комбинирования. Это позволит выглядеть привлекательно и сделать чемодан легче.

При упаковке одежды можно использовать метод "матрёшки". Этот метод отлично подходит для мелких вещей. Например, духи можно положить в ботинки. Рациональное распределение вещей поможет сэкономить много места.

Выбор многофункциональных продуктов

Место в чемодане ограничено, поэтому следует брать только необходимые вещи. Опытные путешественники советуют взять недорогой шампунь, который можно использовать как гель для душа и стирки. Также стоит взять увлажняющие кремы с защитой от солнца.

Забота о детях

Путешествие с детьми требует учёта множества нюансов. Во-первых, нужно правильно выбрать чемодан. Также важно ответственно подойти к выбору вещей.

Сначала составьте список вещей для ребенка, а затем начните сборы. В конце проверяйте вещи повторно, чтобы исключить лишнее из багажа.

Не перегружайте чемодан

Часто люди пытаются "утрамбовать" чемодан, чтобы все поместилось. Однако это не рекомендуется по двум причинам.

Во-первых, чемодан может повредиться. Во-вторых, перевес багажа приведёт к дополнительным расходам при авиаперелетах.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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