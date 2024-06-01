Топ-3 самых дорогих отпусков россиян: Мальдивы, Бодрум и Венеция

Как россияне тратят миллионы на зарубежные поездки

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Этой весной российские туристы потратили впечатляющие суммы на отдых за границей. Рекорд был установлен на Мальдивах, где четверо россиян остановились в отеле с трехразовым питанием на 21 день, заплатив за это 3 миллиона рублей.

Фото: Собственная работапародия на конильи Лампедуза by Джузеппе палумбо is licensed under общественное достояние

На втором месте оказался отпуск в Бодруме: семья из двух взрослых и двух детей потратила более 2,5 миллиона рублей за девять дней.

Третье место занял отдых в Венеции. Два путешественника провели там 11 дней и потратили 2,54 миллиона рублей, включая только завтраки. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на исследование.