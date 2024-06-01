Отдых и спорт: топ-6 активных занятий для летнего отпуска

Топ-6 необычных видов спорта

3:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пришло лето, а значит, отпуск уже близко. Независимо от того, какой вид отдыха вы выберете, важно поддерживать форму и тонус мышц.

Фото: flickr.com by Jeff Drongowski is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

В этом обзоре мы рассмотрим современные виды спорта для взрослых, которые можно практиковать с удовольствием, легко и общительно — то есть без перенапряжения и с положительными эмоциями. Поехали!

Сноркелинг

Этот вид спорта подходит тем, кто отдыхает у воды. Он идеален для морей и океанов с богатой флорой и фауной, так как предполагает плавание с дыхательной трубкой на поверхности воды. Надев маску и дыша через трубку, можно любоваться разноцветными рыбами и кораллами, например, в Красном море или Тихом океане в районе Полинезии.

Хайкинг и треккинг

Не пугайтесь иностранных слов: это наши старые добрые пешие походы. Разница между хайкингом и треккингом в длине маршрута и развитости инфраструктуры. Как короткие, так и длинные маршруты с рюкзаками и палатками сейчас популярны во многих регионах России: в Приэльбрусье, на Алтае, в Хибинах, Крыму, на Кавказе, Курилах и других местах.

Пиклбол

Этот вид спорта набирает популярность и подходит для людей всех возрастов. В России уже существует Федерация пиклбола. Игра сочетает элементы бадминтона, большого тенниса и настольного тенниса. На площадке из четырёх квадратов играют либо четыре, либо два участника, перекидывая перфорированный полимерный шарик ракетками из дерева или композитных материалов. Отличный способ завести новых друзей во время активных движений.

Кейвинг

В России этот вид спорта известен как спелеология. Он подходит для тех, кто любит исследовать пещеры и составлять карты своих маршрутов. Это экстремальный вид спорта, распространённый в горных регионах, таких как Адыгея. Также можно заниматься кейвингом за границей, например, в Норвегии.

Каякинг и сапсёрфинг

Эти виды спорта подходят для водных путешествий — на моря, реки, озёра и океаны. Каякинг предполагает катание в небольшой лодке с низкой посадкой, развивая мышцы плечевого пояса, рук и поясницы. Сапсёрфинг, или туризм на SUP-бордах, уже несколько лет очень популярен. Он требует только доску и весло, что делает его доступным. Путешествия на SUP-бордах укрепляют ноги и тело, развивают кругозор и приносят огромное удовольствие.

Алтимат или фрисби

Эта командная игра с летающим диском фрисби всё больше завоёвывает популярность в России. Игроки делятся на две команды, а поле на две части. Задача — поймать или сбить диск в зоне соперника, причём подающий не может двигаться. Главное — отсутствие судей, все споры решаются игроками. Игра развивает командный дух, координацию движений, тактическое мышление и приносит радость.