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История и современное значение традиции "посидеть на дорожку" перед долгой поездкой

Почему важно "посидеть на дорожку" перед поездкой: история и мифы

1:47
Туризм

Традиция "посидеть на дорожку" имеет древние корни, но сохраняет свою популярность и в наше время. Чаще всего люди "присаживаются на дорожку" перед поездкой, надеясь, что это принесет удачу и поможет избежать неприятностей.

Почему важно "посидеть на дорожку" перед поездкой: история и мифы
Фото: freepik.com by lookstudio is licensed under public domain

Происхождение традиции

Корни этой традиции уходят во времена Древней Руси, когда язычество играло важную роль, и люди придавали большое значение различным приметам.

Считалось, что в каждом доме живет домовой, которому приносили подношения в виде хлеба, молока и других угощений, чтобы завоевать его благосклонность.

Смысл приметы в прошлом

Для жителей Древней Руси эта примета была одной из самых популярных. Перед дальней дорогой никто не осмеливался игнорировать эту традицию. Считалось, что она обеспечивает следующее:

  1. Защиту дома и его хозяина. Люди верили, что таким образом "отпрашиваются" у домового. Если традицию нарушить, домовой мог оставить жилище без присмотра, что предвещало беду.
  2. Если во время выполнения ритуала слышался грохот или что-то падало, это воспринималось как знак от домового о том, что идти нельзя, так как в пути может случиться несчастье.
  3. "Присев на дорожку", человек читал заговор на благополучное путешествие и возвращение домой.

Современное значение приметы

Сегодня многие люди не верят в эту примету, но она всё же не утратила своего значения. Некоторые продолжают придавать ей сакральное значение.

Также часто люди "присаживаются на дорожку", чтобы подвести итоги перед поездкой: проверить, все ли вещи собраны, выключены ли электроприборы и завершены ли все домашние дела.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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