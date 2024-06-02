Ошибки при выборе отеля: на что обратить внимание, чтобы избежать разочарования

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Ожидания и реальность: эксперты рассказали, как распознать недобросовестные отели

Туризм

Даже опытные туристы могут попасться на заманчивые фотографии отелей в интернете и потом сожалеть о своём выборе.

Ожидания и реальность: эксперты рассказали, как распознать недобросовестные отели
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Красивые снимки и положительные отзывы делают гостиницу привлекательной для путешественников. Однако иногда ожидания не совпадают с реальностью. Чтобы заранее распознать хитрых владельцев отелей, стоит обратить внимание на несколько моментов.

Мансардный этаж

По мнению экспертов, комнаты на мансардном этаже часто оказываются наихудшим выбором. На фотографиях они выглядят уютно и просторно, но на самом деле под крышей будет гораздо жарче, чем в других номерах. Температура может подняться настолько, что даже кондиционер не поможет.

Детали интерьера

Если на фотографиях показывают только отдельные предметы, например, красивое зеркало в раме или стеклянную панель, это может быть попыткой скрыть неудачный дизайн или старый ремонт. Фокусируя внимание на удачных элементах, владельцы отелей стараются отвлечь туристов от существенных недостатков или сгладить их негативное впечатление. Такой трюк также помогает замаскировать номера с маленькой площадью.

Ванная и туалет

Бывает, что в номере стоит красивая мебель, а в санузле — неопрятная душевая с поддоном вместо кабинки и водонагревателем. В хороших гостиницах под санузел обычно выделяется больше места, чтобы гости не чувствовали себя стеснённо на нескольких квадратных метрах.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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