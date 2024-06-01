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Обязательная медицинская страховка для туристов в Грузии с 1 июня 2024 года

Страховка для туристов в Грузии теперь обязательная

1:32
Туризм

Новые правила для иностранных туристов, приезжающих в Грузию, вступят в силу 1 июня 2024 года. Теперь каждый въезжающий в страну обязан иметь медицинскую страховку, покрывающую все медицинские расходы на период пребывания. Это требование утверждено законом "О туризме и курортах", принятым парламентом в конце 2023 года.

Страховка для туристов в Грузии теперь обязательная
Фото: flickr.com by Frank Miller is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Рекомендуется оформить страховку за пять дней до въезда в Грузию. Страховой полис может быть составлен на русском, английском или грузинском языках, что упрощает процесс для путешественников из разных стран, включая Россию.

Эти правила распространяются на всех иностранных туристов, включая граждан России. Минимальная сумма страхового покрытия составляет не менее 5 тысяч долларов или евро для экстренных амбулаторных услуг и от 30 тысяч долларов или евро для стационарного лечения. Те, кто не оформит страховку, рискуют заплатить штраф в размере 300 лари (около 10,2 тысячи рублей), который утроится, если он не будет выплачен в течение месяца.

Эти меры направлены на обеспечение безопасности иностранных гостей в Грузии и предоставление им необходимой медицинской защиты в случае непредвиденных ситуаций. Поэтому, прежде чем планировать поездку, не забудьте оформить медицинскую страховку, чтобы избежать штрафа.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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