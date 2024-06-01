Москва — столица детского туризма: что посмотреть и где отдохнуть

В преддверии летних каникул и Международного дня защиты детей на сервисе Russpass появилась новая страница, посвященная семейному отдыху. Страница организована в несколько блоков для удобной навигации по разнообразным туристическим предложениям. Здесь можно выбрать варианты для активного и спокойного отдыха, ознакомиться с подборкой статей из журнала Russpass для подготовки к поездке или найти подходящее кафе для обеда.
Одним из направлений развития столичного туризма является создание и продвижение детских познавательных маршрутов. В 2023 году Москву посетили 5,5 млн детей из регионов России и других стран, что на 1,2 млн больше, чем в рекордном 2019 году.
Столица также активно вовлекает юных горожан в развитие детского туризма. В Музее Победы прошло второе заседание Совета по детскому туризму, где представители разных возрастных групп обсудили идеи оригинальных туристических продуктов и предложили провести социологическое исследование, чтобы лучше понять предпочтения целевой аудитории.
Комитет по туризму Москвы стремится поддерживать статус города как одного из главных туристических направлений России. В 2023 году Москва была названа столицей детского туризма, а в 2024 году стала лауреатом премии Russian Travel Awards как лучший регион для семейного туризма. Кроме того, в городе реализуются крупные программы по детскому отдыху и образованию, такие как "Город открытий" и "Играй в Москву!".
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.