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Запреты перед поездкой: старинные приметы наших предков для безопасного и удачного пути

Топ-5 примет, в которые верят многие путешественники

1:56
Туризм

Существует поверье, гласящее, что перед путешествием нельзя выполнять определенные действия, так как это может привести к неприятностям и беде.

Топ-5 примет, в которые верят многие путешественники
Фото: flickr.com by Sheila Sund is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Принимать ванну или мыть голову

Согласно древним поверьям, нельзя мыть голову перед поездкой. Наши предки считали, что такие действия могут навлечь беду и сделать человека уязвимым перед нечистыми силами. Чтобы защитить себя от зла, рекомендуется мыть голову за день до поездки или уже по прибытии в место назначения.

Возвращаться с полпути

Если что-то забыли дома, возвращаться с половины пути нельзя — это считается очень плохой приметой. Даже с рациональной точки зрения, возвращаясь назад, вы тратите драгоценное время и силы. Поэтому лучше заранее убедиться, что ничего не забыто перед отправлением.

Переступать порог левой ногой

Предки считали, что левая нога притягивает нечистую силу и неприятности, а правая — успех и положительную энергетику. Чтобы путь был спокойным и без проблем, нужно, выходя из дома, переступать порог правой ногой и читать молитву о благополучной дороге.

Зашивать или шить какие-либо вещи

Согласно примете, шитьё перед дорогой может привести к большим неприятностям, так как существует риск "зашить" успех. Если перед самой поездкой оторвалась пуговица на одежде, в которой вы собирались ехать, лучше сменить одежду, нежели пришивать пуговицу.

Рассказывать о поездке далеким знакомым или чужим людям

О ваших планах о предстоящем путешествии никто не должен знать, кроме близких родственников. Чужие или малознакомые люди могут позавидовать или пожелать чего-то плохого, что может привести к неудачам и неприятностям в пути. Чем меньше людей знают о планах, тем лучше.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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