Запреты перед поездкой: старинные приметы наших предков для безопасного и удачного пути

Существует поверье, гласящее, что перед путешествием нельзя выполнять определенные действия, так как это может привести к неприятностям и беде.
Принимать ванну или мыть голову
Согласно древним поверьям, нельзя мыть голову перед поездкой. Наши предки считали, что такие действия могут навлечь беду и сделать человека уязвимым перед нечистыми силами. Чтобы защитить себя от зла, рекомендуется мыть голову за день до поездки или уже по прибытии в место назначения.
Возвращаться с полпути
Если что-то забыли дома, возвращаться с половины пути нельзя — это считается очень плохой приметой. Даже с рациональной точки зрения, возвращаясь назад, вы тратите драгоценное время и силы. Поэтому лучше заранее убедиться, что ничего не забыто перед отправлением.
Переступать порог левой ногой
Предки считали, что левая нога притягивает нечистую силу и неприятности, а правая — успех и положительную энергетику. Чтобы путь был спокойным и без проблем, нужно, выходя из дома, переступать порог правой ногой и читать молитву о благополучной дороге.
Зашивать или шить какие-либо вещи
Согласно примете, шитьё перед дорогой может привести к большим неприятностям, так как существует риск "зашить" успех. Если перед самой поездкой оторвалась пуговица на одежде, в которой вы собирались ехать, лучше сменить одежду, нежели пришивать пуговицу.
Рассказывать о поездке далеким знакомым или чужим людям
О ваших планах о предстоящем путешествии никто не должен знать, кроме близких родственников. Чужие или малознакомые люди могут позавидовать или пожелать чего-то плохого, что может привести к неудачам и неприятностям в пути. Чем меньше людей знают о планах, тем лучше.
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