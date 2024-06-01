Инфаркт на борту самолета: трагический случай на рейсе из Хабаровска в Москву

У россиянина случился инфаркт в небе

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

У пассажира рейса российской авиакомпании произошел инфаркт во время полета, в результате которого он скончался. Об этом сообщил Telegram-канал "Авиаторщина".

Фото: Wikipedia by Irfansevket2905 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Инцидент произошел 30 мая на рейсе из Хабаровска в Москву. Через шесть часов после начала полета 68-летний мужчина почувствовал себя плохо и потерял сознание. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ.

Бортпроводники оказали пострадавшему первую помощь. На борту также находился медик, который провел реанимационные мероприятия. Командир самолета принял решение совершить экстренную посадку в Нижнем Новгороде.

Сообщается, что за десять минут до посадки у мужчины прекратилось сердцебиение. После приземления на борт поднялась медицинская бригада, которая пыталась реанимировать пассажира в течение получаса, но безуспешно.

"С мужчиной летела его супруга, которая осталась в Нижнем Новгороде, — говорится в сообщении. — Через час самолет продолжил путь в Москву".