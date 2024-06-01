Летний отдых на Хайнане: туры от 107 тысяч рублей за двоих

Летний отдых на Хайнане можно найти от 107 тысяч рублей на двоих, как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Компания "Русский Экспресс" предлагает путевки по этой цене, включая перелет, восемь ночей в отеле категории "две звезды" и завтраки. Проживание в трехзвездочном отеле обойдется от 113 тысяч рублей, а в четырехзвездочном — от 114 тысяч.
У туроператора China Travel десятидневные туры стоят от 128 тысяч рублей за двоих. TEZ Tour предлагает недельные туры в конце июня, начиная от 174 тысяч рублей.
Компания Space Travel продает путевки с прямым перелетом за 185 тысяч рублей. ITM group предлагает десятидневные туры на Хайнань с трехдневным отдыхом в Пекине за 171 тысячу рублей на одного, включая перелеты.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.