Традиционная русская кухня и итальянские блюда: что едят в российских поездах

Самыми популярными блюдами среди пассажиров российских поездов оказались традиционные блюда русской кухни. Об этом сообщили аналитики сервиса доставки еды к поездам "ЕдуЕм", чьё исследование оказалось в распоряжении "Ленты.ру".
По данным исследования, россияне, путешествующие на поездах, чаще всего выбирают традиционные супы, гарниры с котлетой и салаты. Однако на десерт пассажиры предпочитают чизкейки или картошку фри с газировкой, а не русскую выпечку.
Кроме того, популярностью пользуется итальянская кухня. Комплект из пиццы с пепперони, картошки фри и газировки в 2024 году стоит около 1000 рублей.
Также россияне часто выбирают шаурму как один из самых доступных вариантов обеда, стоимость которой составляет примерно 250-300 рублей. При этом средний чек за обед в российском поезде составляет 1,8 тысячи рублей, отмечается в исследовании.
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