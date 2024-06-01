Традиционная русская кухня и итальянские блюда: что едят в российских поездах

Русская кухня стала самой популярной едой у пассажиров российских поездов

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Самыми популярными блюдами среди пассажиров российских поездов оказались традиционные блюда русской кухни. Об этом сообщили аналитики сервиса доставки еды к поездам "ЕдуЕм", чьё исследование оказалось в распоряжении "Ленты.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by Racerkaras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По данным исследования, россияне, путешествующие на поездах, чаще всего выбирают традиционные супы, гарниры с котлетой и салаты. Однако на десерт пассажиры предпочитают чизкейки или картошку фри с газировкой, а не русскую выпечку.

Кроме того, популярностью пользуется итальянская кухня. Комплект из пиццы с пепперони, картошки фри и газировки в 2024 году стоит около 1000 рублей.

Также россияне часто выбирают шаурму как один из самых доступных вариантов обеда, стоимость которой составляет примерно 250-300 рублей. При этом средний чек за обед в российском поезде составляет 1,8 тысячи рублей, отмечается в исследовании.