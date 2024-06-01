Российских туристов предупредили о возможных проблемах с загранпаспортами на границе

Россиян предупредили о возможных проблемах с загранпаспортами на границе. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что у российских путешественников могут все чаще отбирать документы при выезде из страны.
Причинами изъятия загранпаспортов могут быть использование буквы "ё", устаревшее название места рождения, особенности машинописного шрифта и неверная транслитерация. Генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян отметил, что эта проблема приобретает "лавинообразный характер". В качестве примера он привел случай, когда 31 мая в аэропорту Пулково с трудом пропустили пассажира, у которого в месте рождения была указана Ленинградская область без детализации, в отличие от внутреннего паспорта, где был указан конкретный населенный пункт.
Кроме того, эксперт предупредил, что у путешественников, родившихся до 1991 года, могут возникнуть проблемы на паспортном контроле из-за разночтений в указании места рождения во внутреннем и заграничном паспортах. Мурадян также предположил, что в ближайшее время документы россиян на границе будут проверять более тщательно.
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