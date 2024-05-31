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Предпочтения российских туристов: внутренняя и зарубежная статистика

Россияне поделились своими предпочтениями в путешествиях

2:16
Туризм

Социологическое агентство "Вебер" провело опрос и выяснило предпочтения российских туристов. Оказалось, что 63 процента россиян активно увлекаются путешествиями.

Россияне поделились своими предпочтениями в путешествиях
Фото: commons.wikimedia.org by Karelj is licensed under CC BY-SA 3.0

Среди них 33 процента предпочитают путешествовать по России, 13 процентов выбирают зарубежные страны, а 17 процентов равнозначно интересуются как внутренними, так и зарубежными направлениями. Каждый пятый респондент предпочитает путешествовать в одиночку, но большинство (47 процентов) выбирают отправляться в поездку в компании супруга или партнера, друзей, детей или родственников.

— Что касается средств передвижения, чаще всего опрошенные выбирают поезд или электричку (45 процентов), за которыми следует автомобиль (40 процентов). В отношении размещения 41 процент респондентов останавливаются в отелях, 32 процента предпочитают арендовать квартиры, комнаты или дома, 23 процента останавливаются у родственников, а каждый седьмой предпочитает хостел или палатку, — сообщили представители агентства в интервью 360. ru.

Для 45 процентов опрошенных частота путешествий по России не изменилась после введения санкций. 12 процентов стали путешествовать чаще, в то время как 13 процентов — реже.

Среди топ-5 желаемых мест для посещения россияне назвали Байкал, Алтай, Дальний Восток, Карелию, Крым и Санкт-Петербург. Они также отметили, что самыми дорогими местами являются курорты Краснодарского края, а также поездки в Сочи и Москву.

За последние пять лет россияне заметили улучшения в отечественной туристической отрасли: 38 процентов отметили сервис, а 41 процент — инфраструктуру. Это соответствует заявлениям президента России Владимира Путина о необходимости развития внутреннего туризма и создания новых круглогодичных курортов на побережьях Азовского, Балтийского, Каспийского, Черного и Японского морей, а также возле озера Байкал.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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