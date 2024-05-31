Граждан предупреждают о возможных проблемах при пересечении границы

Чиновники из туристической отрасли предупреждают граждан, что им следует внимательнее сверять документы перед выездом за рубеж.
Количество случаев, когда пограничные службы отказывают российским туристам в выезде за границу из-за ошибок в персональных данных, увеличивается. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян считает, что такие отказы могут стать массовыми.
Он отметил, что сначала ошибки были незначительными: перепутали пол, допустили орфографические ошибки. Затем возникли проблемы с именами, содержащими букву "ё". По словам Мурадяна, подобных случаев гораздо больше, чем о них сообщается в СМИ. Отказывают в выезде даже Семёнам и Фёдорам. Он подчеркнул, что проблема приобретает лавинообразный характер.
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.