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Граждан предупреждают о возможных проблемах при пересечении границы

Туристы столкнулись с проблемами из-за неточностей написания имён с "ё"

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Туризм

Чиновники из туристической отрасли предупреждают граждан, что им следует внимательнее сверять документы перед выездом за рубеж.

Туристы столкнулись с проблемами из-за неточностей написания имён с "ё"
Фото: Wikipedia by Yuriy75 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Количество случаев, когда пограничные службы отказывают российским туристам в выезде за границу из-за ошибок в персональных данных, увеличивается. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян считает, что такие отказы могут стать массовыми.

Он отметил, что сначала ошибки были незначительными: перепутали пол, допустили орфографические ошибки. Затем возникли проблемы с именами, содержащими букву "ё". По словам Мурадяна, подобных случаев гораздо больше, чем о них сообщается в СМИ. Отказывают в выезде даже Семёнам и Фёдорам. Он подчеркнул, что проблема приобретает лавинообразный характер.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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