Почему туристам в ОАЭ следует быть осторожными: запреты на фотографии и суровые штрафы

Как обычное фото в ОАЭ может обернуться штрафом и депортацией из страны

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Объединённые Арабские Эмираты являются популярным туристическим направлением, привлекающим людей со всего мира своими пляжами и достопримечательностями. Однако при посещении ОАЭ необходимо быть крайне осторожным, чтобы не нарушить местные законы, которые могут показаться неочевидными для иностранцев, в том числе и для россиян.

Фото: unsplash.com by Robert Bock is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В Дубае и других городах страны частная жизнь охраняется очень строго. Фотографировать других людей без их разрешения категорически запрещено.

За нарушение этого правила предусмотрены серьёзные штрафы. Если фотография ещё и публикуется в социальных сетях, наказание может стать еще более суровым: нарушителя могут посадить в тюрьму или депортировать из страны.

Депортация за фотографии — не исключение, а скорее правило. Даже штрафы могут достигать внушительных сумм. Максимальный штраф может составлять до 500 000 дирхамов. Хотя чаще всего суммы штрафов составляют около 10 000 дирхамов.