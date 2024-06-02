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Почему туристам в ОАЭ следует быть осторожными: запреты на фотографии и суровые штрафы

Как обычное фото в ОАЭ может обернуться штрафом и депортацией из страны

1:07
Туризм

Объединённые Арабские Эмираты являются популярным туристическим направлением, привлекающим людей со всего мира своими пляжами и достопримечательностями. Однако при посещении ОАЭ необходимо быть крайне осторожным, чтобы не нарушить местные законы, которые могут показаться неочевидными для иностранцев, в том числе и для россиян.

Как обычное фото в ОАЭ может обернуться штрафом и депортацией из страны
Фото: unsplash.com by Robert Bock is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В Дубае и других городах страны частная жизнь охраняется очень строго. Фотографировать других людей без их разрешения категорически запрещено.

За нарушение этого правила предусмотрены серьёзные штрафы. Если фотография ещё и публикуется в социальных сетях, наказание может стать еще более суровым: нарушителя могут посадить в тюрьму или депортировать из страны.

Депортация за фотографии — не исключение, а скорее правило. Даже штрафы могут достигать внушительных сумм. Максимальный штраф может составлять до 500 000 дирхамов. Хотя чаще всего суммы штрафов составляют около 10 000 дирхамов.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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