Почему туристам в ОАЭ следует быть осторожными: запреты на фотографии и суровые штрафы

Объединённые Арабские Эмираты являются популярным туристическим направлением, привлекающим людей со всего мира своими пляжами и достопримечательностями. Однако при посещении ОАЭ необходимо быть крайне осторожным, чтобы не нарушить местные законы, которые могут показаться неочевидными для иностранцев, в том числе и для россиян.
В Дубае и других городах страны частная жизнь охраняется очень строго. Фотографировать других людей без их разрешения категорически запрещено.
За нарушение этого правила предусмотрены серьёзные штрафы. Если фотография ещё и публикуется в социальных сетях, наказание может стать еще более суровым: нарушителя могут посадить в тюрьму или депортировать из страны.
Депортация за фотографии — не исключение, а скорее правило. Даже штрафы могут достигать внушительных сумм. Максимальный штраф может составлять до 500 000 дирхамов. Хотя чаще всего суммы штрафов составляют около 10 000 дирхамов.
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