Угроза грабежей и мошенничества на Олимпийских играх 2024 в Париже: как обезопасить себя

Франция предупреждает о возможных грабежах и насилии в период Олимпийских игр 2024

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристов во Франции предупреждают о возможных грабежах и насилии в период Олимпийских игр 2024 года. Преступные банды намерены охотиться на дорогие часы и сумки, особенно среди вновь прибывших в город. Главный прокурор Парижа, Лор Бекко, отметила, что ожидается прибытие группировок из Восточной Европы и Южной Америки, которые будут совершать эти преступления.

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Помимо грабежей, вероятно, увеличится количество случаев мошенничества с билетами, арендой автомобилей и нелегальными такси. Во время Олимпийских игр также может возрасти число сексуальных преступлений и изнасилований из-за увеличенного потребления алкоголя. Несмотря на эти опасения, многие отели готовы принять большое количество гостей — до 60% от их общей вместимости.