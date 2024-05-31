Угроза грабежей и мошенничества на Олимпийских играх 2024 в Париже: как обезопасить себя

Туристов во Франции предупреждают о возможных грабежах и насилии в период Олимпийских игр 2024 года. Преступные банды намерены охотиться на дорогие часы и сумки, особенно среди вновь прибывших в город. Главный прокурор Парижа, Лор Бекко, отметила, что ожидается прибытие группировок из Восточной Европы и Южной Америки, которые будут совершать эти преступления.
Помимо грабежей, вероятно, увеличится количество случаев мошенничества с билетами, арендой автомобилей и нелегальными такси. Во время Олимпийских игр также может возрасти число сексуальных преступлений и изнасилований из-за увеличенного потребления алкоголя. Несмотря на эти опасения, многие отели готовы принять большое количество гостей — до 60% от их общей вместимости.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.