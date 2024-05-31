Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избежать проблем с кожей: советы косметолога о выборе уходовых средств
Психолог Макаренко перечислила признаки мужчины-абьюзера
Выпускникам колледжей США отказывают в приеме на работу
Врач-терапевт рассказала, чем питаться в жаркое лето
Летний уход за кожей с родинками: советы эксперта Ивановой
Акционерам Tesla рекомендовано проголосовать против компенсационного пакета Маска
Возмущение магнитного поля началось на Земле после сильного выброса на Солнце
Президент Чехии начал терять доверие граждан своей страны
Креветки улучшают красоту волос, кожи и ногтей
Угроза грабежей и мошенничества на Олимпийских играх 2024 в Париже: как обезопасить себя

Франция предупреждает о возможных грабежах и насилии в период Олимпийских игр 2024

0:52
Туризм

Туристов во Франции предупреждают о возможных грабежах и насилии в период Олимпийских игр 2024 года. Преступные банды намерены охотиться на дорогие часы и сумки, особенно среди вновь прибывших в город. Главный прокурор Парижа, Лор Бекко, отметила, что ожидается прибытие группировок из Восточной Европы и Южной Америки, которые будут совершать эти преступления.

Франция предупреждает о возможных грабежах и насилии в период Олимпийских игр 2024
Фото: commons.wikimedia.org by Chabe01 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Помимо грабежей, вероятно, увеличится количество случаев мошенничества с билетами, арендой автомобилей и нелегальными такси. Во время Олимпийских игр также может возрасти число сексуальных преступлений и изнасилований из-за увеличенного потребления алкоголя. Несмотря на эти опасения, многие отели готовы принять большое количество гостей — до 60% от их общей вместимости.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Универсальное средство от тли, белокрылки и фитофторы

Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.

Спасаем огород от вредителей: средство поможет всем
Сергей Лазарев подарил квартиру диско-бабушке Лидии Уляшевой
Неожиданный жест: Сергей Лазарев купил квартиру для популярной диско-бабушки
"До удара по РФ часы или дни, от ТЯО до СЯО один пост Медведева". Эксперты обсуждают будущее обострение в СВО
Даже не пытайтесь прочищать трубы уксусом и содой: всё, что вы получите в результате — дорогостоящий ремонт
РСМД: удары ракетами США по РФ вызовет решение "Атакуем!" Олег Володин НАТО хочет сама координировать отправку военной помощи Украине Дмитрий Плотников Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Как избавиться от сорняков с помощью двух простых методов
Как приготовить удобрение из скошенной травы
Стас Михайлов ответил Алле Пугачёвой после скандального заявления о России
Стас Михайлов ответил Алле Пугачёвой после скандального заявления о России
Последние материалы
Замглавы Росгвардии в ДНР предложил альтернативу "ядерному апокалипсису" на Украине
Стало известно, как кошки выбирают хозяина
Заварной крем со сливками: подойдёт для любых тортов и пирожных
Дональд Трамп может стать американским президентом, даже сев в тюрьму
Джордж Лукас заявил, что приквелы "Звёздных войн" рассчитаны на 12-летних детей
Вместо учебы в школе девочка из Алабамы собирала детали на заводе
Лайфхак для тех, кто не спит: прочитайте эту статью и усните
Nissan отзовет в США почти 84 тыс. автомобилей Sentra и Pathfinder
Вердикт о виновности Трампа раскалывает Америку
Россиянку парализовало после прыжка с катера в Египте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников