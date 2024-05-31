Российская туристка в Египте сломала позвоночник при прыжке с катера

Россиянку парализовало после прыжка с катера в Египте

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Египте произошел несчастный случай с российской туристкой. Она прыгнула в море с прогулочного катера и сломала позвоночник. Об этом сообщила страховая компания "Согласие", клиенткой которой является пострадавшая.

Фото: flickr.com by M.Peinado is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Несколько дней назад 36-летняя туристка была эвакуирована из Египта в Россию после того, как полностью парализовалась вследствие прыжка с прогулочного катера в море. Все медицинские расходы в Египте и стоимость медицинской эвакуации, превышающие $25 тыс., были покрыты полисом страхования путешественника", — говорится в сообщении.

Инцидент произошел во время экскурсии на катере, когда судно остановилось для купания. Женщина нырнула вниз головой на мелководье и ударилась о дно, что привело к перелому шейного отдела позвоночника.

Пострадавшую срочно доставили в больницу, где ей провели сложную операцию. К сожалению, полностью восстановить двигательные функции рук и ног не удалось.

Туристка обратилась в свою страховую компанию. После стабилизации ее состояния специалисты организовали транспортировку в Россию в сопровождении врачей для продолжения реабилитации.