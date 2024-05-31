Российская туристка в Египте сломала позвоночник при прыжке с катера

В Египте произошел несчастный случай с российской туристкой. Она прыгнула в море с прогулочного катера и сломала позвоночник. Об этом сообщила страховая компания "Согласие", клиенткой которой является пострадавшая.
"Несколько дней назад 36-летняя туристка была эвакуирована из Египта в Россию после того, как полностью парализовалась вследствие прыжка с прогулочного катера в море. Все медицинские расходы в Египте и стоимость медицинской эвакуации, превышающие $25 тыс., были покрыты полисом страхования путешественника", — говорится в сообщении.
Инцидент произошел во время экскурсии на катере, когда судно остановилось для купания. Женщина нырнула вниз головой на мелководье и ударилась о дно, что привело к перелому шейного отдела позвоночника.
Пострадавшую срочно доставили в больницу, где ей провели сложную операцию. К сожалению, полностью восстановить двигательные функции рук и ног не удалось.
Туристка обратилась в свою страховую компанию. После стабилизации ее состояния специалисты организовали транспортировку в Россию в сопровождении врачей для продолжения реабилитации.
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