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Что взять на пикник: полный список необходимых вещей для идеального отдыха на природе

Топ-10 предметов, необходимых для отдыха на природе

3:14
Туризм

Мы с нетерпением ждали лета, чтобы гулять по паркам, чаще навещать родителей и бабушек за городом, кататься на велосипедах и устраивать пикники для друзей и близких. Для таких случаев мы подготовили список вещей, которые часто забывают взять с собой на природу, что потом может вызвать неудобства. Комары, отсутствие воды и влажных салфеток — такие мелочи могут испортить отдых.

Топ-10 предметов, необходимых для отдыха на природе
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Кепки и панамы от солнца
Солнечный удар может нарушить все планы, поэтому не забудьте головные уборы для всех.

Теплая одежда — ветровка или толстовка
На природе может стать прохладно, особенно вечером. Погода непредсказуема, и дополнительный слой одежды поможет согреться.

Контейнеры для еды
Для заранее приготовленных салатов и закусок, а также для оставшегося шашлыка.

Перекус
Перекусы помогут скоротать время ожидания основного блюда, особенно если с вами дети. Идеальный выбор — колбаски и купаты от Индилайт, приготовленные из 100% мяса индейки с ароматными специями. Их можно жарить всего 7-9 минут! Дополните свежими овощами или положите в булочки для хот-догов, чтобы никто не остался голодным.

Заранее замаринованный шашлык
Чтобы не брать лишние приправы и сократить время ожидания. Например, шашлык Индилайт уже нарезан и замаринован по рецептам шеф-поваров. В линейке бренда можно найти шашлыки из филе грудки индейки с лимонной цедрой в белом маринаде или с оливковым маслом, майораном и орегано, а также стейк "По-Мексикански" и шашлык "4 перца" для любителей ярких вкусов.

Аптечка и репелленты
Продумайте наиболее частые ситуации, требующие лечения. Соберите базовый набор: средства от ожогов и аллергии, обезболивающие и жаропонижающие препараты, перекись и пластыри. Репелленты тоже необходимы, чтобы избежать неприятных встреч с комарами и клещами.

Тарелки, столовые приборы и салфетки
Одноразовая посуда облегчит уборку в походных условиях.

Влажные салфетки и антибактериальный гель
На пикнике часто что-то пачкается, поэтому гигиенические средства незаменимы.

Запас воды
Питьевая вода важна, особенно в жаркие дни. Она пригодится для мытья овощей, зелени и фруктов.

Мусорные пакеты
Чтобы оставить природу чистой после отдыха.

Следуя этому списку, вы сможете избежать неприятных сюрпризов на пикнике и провести время с удовольствием. С продуктами от Индилайт приготовление вкусного шашлыка займет всего несколько минут, оставляя больше времени для отдыха. Мясо индейки — вкусное и полезное, богатое белком, аминокислотами и витаминами, что делает его идеальным выбором для здорового питания. В 100 граммах филе грудки содержится 20 граммов белка и всего 2,5 грамма жира, что идеально для тех, кто следит за фигурой.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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