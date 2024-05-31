Опасный отдых: как пара заболела гепатитом А в Хургаде

Туристка вернулась из Египта с гепатитом А

2:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

28-летняя Оливия отдыхала со своим 31-летним женихом в Хургаде по системе "все включено" в сентябре прошлого года, но информация об этом появилась только сейчас. Об инциденте сообщил Daily Mail. Тур обошелся им в 1400 фунтов стерлингов (около 160 тысяч рублей).

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По словам Оливии, на курорте были серьезные проблемы с гигиеной. Она часто видела птиц на территории отеля. Еду на шведском столе не убирали вовремя — свежеприготовленные блюда якобы складывали поверх старых, которые лежали уже несколько часов. Название отеля пара не раскрыла.

После недели такого отдыха пара почувствовала себя плохо. По дороге домой мужчину рвало, а Оливия из-за тошноты и диареи не могла ни есть, ни пить. В итоге оба попали в больницу.

Оливию поместили в реанимацию с проблемами с печенью и почками. Врачи диагностировали у нее гепатит А, который передается через фекалии инфицированного человека. Медики предполагают, что она могла заразиться в отеле.

Российские туристы часто отдыхают на курортах Египта. Роспотребнадзор не сообщал об угрозах заражения гепатитом на курортах страны. Обычно туристы заболевают чем-то другим, и ведомство оперативно принимает меры.

Например, в прошлом году TourDom. ru сообщал о болезни, слухи о которой распространялись в российских СМИ. Среди симптомов были тошнота и рвота, признаки гастроэнтерита. В ответ Роспотребнадзор усилил контроль на рейсах из Египта для профилактики.

В то же время у одного из детей после отдыха в Египте выявили лихорадку денге. В год российские больницы принимают 50-60 человек, заразившихся во время отпуска. Это заболевание чаще встречается в странах с влажным климатом, таких как Таиланд или Вьетнам. В Египте оно реже, и, по данным Роспотребнадзора, страна не входит в топ-5 мест, откуда россияне привозят лихорадку денге.