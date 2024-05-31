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Как защититься от огромных "супертараканов" с генетическими мутациями в Испании

Нашествие огромных "супертараканов" с генетическими мутациями в Испании

1:03
Туризм

Туристы, планирующие отдых в Испании летом и осенью 2024 года, могут столкнуться с проблемой нашествия крупных тараканов. Это связано с повышением температуры и генетическими изменениями, которые ускоряют жизненный цикл этих насекомых.

Нашествие огромных "супертараканов" с генетическими мутациями в Испании
Фото: Cockroach by 邰秉宥 from Changhua, Taiwan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Генеральный директор агентства Anecpla Хорхе Гальван сообщил, что высокие температуры способствуют быстрому размножению клопов и тараканов, что приводит к их увеличению численности. Он отметил, что жара начинается в середине весны и продолжается до поздней осени, что создает благоприятные условия для размножения тараканов.

Специалисты не стремятся применять физические или биологические методы борьбы с тараканами, но при необходимости используют химические средства. Для защиты от насекомых туристам рекомендуется соблюдать чистоту, предотвращать утечки воды, заделывать щели и отверстия, а также использовать мусорные контейнеры с плотно закрывающимися крышками.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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