Как защититься от огромных "супертараканов" с генетическими мутациями в Испании

Туристы, планирующие отдых в Испании летом и осенью 2024 года, могут столкнуться с проблемой нашествия крупных тараканов. Это связано с повышением температуры и генетическими изменениями, которые ускоряют жизненный цикл этих насекомых.
Генеральный директор агентства Anecpla Хорхе Гальван сообщил, что высокие температуры способствуют быстрому размножению клопов и тараканов, что приводит к их увеличению численности. Он отметил, что жара начинается в середине весны и продолжается до поздней осени, что создает благоприятные условия для размножения тараканов.
Специалисты не стремятся применять физические или биологические методы борьбы с тараканами, но при необходимости используют химические средства. Для защиты от насекомых туристам рекомендуется соблюдать чистоту, предотвращать утечки воды, заделывать щели и отверстия, а также использовать мусорные контейнеры с плотно закрывающимися крышками.
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