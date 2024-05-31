Британские власти призвали срочно покинуть Мексику до выборов 2 июня

МИД Великобритании призвало своих граждан срочно покинуть Мексику

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Британские власти призвали своих граждан срочно покинуть Мексику до 2 июня, из-за возможных политических беспорядков и насилия, связанных с назначенными на эту дату национальными выборами. Министерство иностранных дел выпустило экстренное предупреждение, рекомендовав избегать политических демонстраций и покинуть страну при их возникновении.

Фото: mod.uk by Симмо Симпсон is licensed under Open Government Licence version 1.0

В официальном заявлении говорится о возможном увеличении числа политических демонстраций и перебоев в работе транспорта, включая перекрытие дорог и конфликты между сторонниками. Особое внимание уделяется напряженности в Мехико, где возможны массовые протесты, которые могут перерасти в насилие.

Российским туристам также рекомендуется соблюдать осторожность, поскольку их безопасность может оказаться под угрозой. Важно следить за местными новостями и избегать любых акций протеста, участие в которых для иностранцев незаконно и может привести к задержанию и депортации.