Рост спроса на организованный туризм среди немцев: причины и статистика

Известны основные фобии немецких туристов

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отпуск стал более напряженным — об этом заявили почти три четверти немцев, принявших участие в опросе, проведенном исследовательской компанией Hanse Merkur Reiseversicherung по заказу страховой компании Hanse Merkur.

Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо is licensed under Creative Commons CC0 1.0

В исследовании были выявлены основные проблемы, с которыми сталкиваются немецкие туристы в последнее время, а также определены их главные фобии.

В целом 71% опрошенных отметили, что отдых за последние 5 лет стал более напряженным. Чего же больше всего боятся немцы?

На первом месте — возможность отмены отпуска из-за забастовки, этого опасаются более половины респондентов (56%). Второе место разделили страх перед терактами и переполненными пляжами — по 42%. На третьем месте — потеря или повреждение багажа и неподобающее поведение за шведским столом, что вызывает тревогу у 41% туристов.

В таких условиях растет востребованность организованного туризма. Из тех, кто испытывает стресс (80% опрошенных), 90% предпочитают приобретать свои путешествия через турагентства. Также 80% стараются избегать небезопасных стран и регионов.

Другие меры безопасности включают использование цифрового помощника в путешествии, прививки и аптечку, чтение отзывов других туристов, средства обеспечения безопасности и страхование багажа.