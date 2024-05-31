Рост спроса на организованный туризм среди немцев: причины и статистика

Отпуск стал более напряженным — об этом заявили почти три четверти немцев, принявших участие в опросе, проведенном исследовательской компанией Hanse Merkur Reiseversicherung по заказу страховой компании Hanse Merkur.
В исследовании были выявлены основные проблемы, с которыми сталкиваются немецкие туристы в последнее время, а также определены их главные фобии.
В целом 71% опрошенных отметили, что отдых за последние 5 лет стал более напряженным. Чего же больше всего боятся немцы?
На первом месте — возможность отмены отпуска из-за забастовки, этого опасаются более половины респондентов (56%). Второе место разделили страх перед терактами и переполненными пляжами — по 42%. На третьем месте — потеря или повреждение багажа и неподобающее поведение за шведским столом, что вызывает тревогу у 41% туристов.
В таких условиях растет востребованность организованного туризма. Из тех, кто испытывает стресс (80% опрошенных), 90% предпочитают приобретать свои путешествия через турагентства. Также 80% стараются избегать небезопасных стран и регионов.
Другие меры безопасности включают использование цифрового помощника в путешествии, прививки и аптечку, чтение отзывов других туристов, средства обеспечения безопасности и страхование багажа.
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