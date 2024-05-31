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Рейтинг самых красивых стран мира: Новая Зеландия на первом месте

Новая Зеландия признана самой красивой страной в мире

1:56
Туризм

Эксперты интернет-ресурса Travel + Leisure недавно провели исследование, чтобы определить самую красивую страну на Земле, и результаты оказались удивительными: самой красивой признана Новая Зеландия.

Новая Зеландия признана самой красивой страной в мире
Фото: https://www.flickr.com/photos/anieto2k/9462615553/ by Андрес Ньето Поррас is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

Эта страна славится своими потрясающими пейзажами и богатством природы. Здесь овец больше, чем людей, но также имеются удивительные пляжи и горы. Местные виды производят огромное впечатление на туристов, что стало главным фактором, благодаря которому Новая Зеландия возглавила рейтинг.

По мнению экспертов, Новая Зеландия поражает своим природным разнообразием, предлагая уникальные контрасты между горами и пляжами. Страна предоставляет множество возможностей для активного отдыха: пешие и велосипедные прогулки, катание на байдарках с китами, походы в горы и изучение охраняемых территорий.

На втором месте в списке оказалась Италия, которая сместилась с первой позиции, занятой ею год назад. В рейтинг также вошли Канада, Швейцария и Франция. Великобритания, Норвегия, Австралия, Греция и Южная Африка замыкают первую десятку, демонстрируя географическое разнообразие красоты мира.

Соединенные Штаты заняли 11-е место, благодаря своим многочисленным национальным паркам с удивительными пейзажами и природным разнообразием. Кроме того, США славятся прекрасными пляжами: на Тихоокеанском побережье, лазурными водами Флориды и скалистыми берегами Новой Англии.

Таким образом, список самых красивых стран на Земле не ограничивается этими названиями, ведь мир полон красоты и величия. Но Новая Зеландия уверенно занимает первое место, оставляя неизгладимое впечатление у каждого, кто посещает эту удивительную страну.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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