Почему россияне выбирают дорогие курорты Мадагаскара: тренды и перспективы

Среди россиян наблюдается рост популярности Мадагаскара

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

В последнее время россияне всё чаще выбирают роскошные курорты Мадагаскара, готовые платить до 350 тысяч рублей за ночь. Интерес к элитному отдыху на острове стремительно растет, сообщают в АТОР.

Фото: commons.wikimedia.org by Bernard Gagnon is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

Особой популярностью среди российских туристов пользуется самый дорогой отель на острове — Miavana Time + Tide 5*, расположенный на острове Нуси-Анкао. Стоимость проживания здесь составляет 3700 долларов с человека в сутки, при этом детям от 2 до 13 лет предоставляется бесплатное проживание, а для детей от 14 до 17 лет — 1850 долларов в сутки.

За эту цену гости получают проживание на роскошных виллах, питание по системе "всё включено", доступ к ресторанам, барам, спа-салонам и различным водным развлечениям, таким как дайвинг, рыбалка и каякинг. Кроме того, предлагаются экскурсии по острову для знакомства с местной флорой и фауной. Добраться до отеля можно только на вертолете из аэропортов Диего-Суарес или Нуси-Бе.

Miavana Time + Tide 5* уже несколько лет принимает гостей и получил высокие оценки среди отдыхающих. Российские туристы всё чаще становятся постояльцами этого отеля, отмечают специалисты.

Туристы из России, выбирающие необычные направления, предпочитают комбинировать отдых на Мадагаскаре с посещением других стран, таких как Кения, Маврикий и Сейшельские острова. "Мы видим большие перспективы для Miavana на российском рынке", — говорит эксперт ITM Group по Мадагаскару. "Этот курорт будет востребован среди премиум-туристов в рамках насыщенных экскурсионных туров".