Сегодня стало известно, что с 16 июня в расписании самарского аэропорта Курумоч появятся прямые рейсы в Батуми. Этот грузинский курортный город известен своими пляжами, уникальной архитектурой и высококачественным вином. Батуми, столица автономной Республики Аджария, находится на побережье Черного моря.
Самолеты будут летать каждое воскресенье, начиная с 16 июня. Вылет из Самары запланирован на 7:15 утра, с прибытием в Батуми в 10:20 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 11:20 и прибывает в Самару в 14:10. Время в пути составит всего три часа.
Перевозку пассажиров будет осуществлять авиакомпания Red Wings. Эксперты подчеркивают, что это важное событие для авиационного сектора региона, которое откроет новые возможности для туризма и бизнеса.
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.