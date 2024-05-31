Прямые рейсы из Самары в Батуми: расписание и детали новых рейсов

Рейсы Самара - Батуми будут летать каждое воскресенье с 16 июня

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сегодня стало известно, что с 16 июня в расписании самарского аэропорта Курумоч появятся прямые рейсы в Батуми. Этот грузинский курортный город известен своими пляжами, уникальной архитектурой и высококачественным вином. Батуми, столица автономной Республики Аджария, находится на побережье Черного моря.

Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone Arpingstone is licensed under Creative Commons Public Domain Mark

Самолеты будут летать каждое воскресенье, начиная с 16 июня. Вылет из Самары запланирован на 7:15 утра, с прибытием в Батуми в 10:20 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 11:20 и прибывает в Самару в 14:10. Время в пути составит всего три часа.

Перевозку пассажиров будет осуществлять авиакомпания Red Wings. Эксперты подчеркивают, что это важное событие для авиационного сектора региона, которое откроет новые возможности для туризма и бизнеса.