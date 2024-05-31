Более 60% россиян активно путешествуют: популярные направления и предпочтения

Более 60% россиян активно путешествуют

2:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Более 60% россиян активно путешествуют, при этом треть из них предпочитают путешествия по России, согласно данным социологического агентства "Вебер", предоставленным ТАСС.

Фото: unsplash.com by Коди Блэк is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

По результатам опроса, 63% опрошенных россиян активно путешествуют, и 33% из них выбирают для этого Россию, а 13% — зарубежные страны. Каждый пятый путешествует в одиночку, остальные предпочитают компанию супруга или партнера (47%), друзей (24%), детей (20%) и родственников (14%).

Для путешествий по России респонденты чаще всего используют поезд или электричку (45%) и автомобиль (40%), а для поездок за рубеж 36% выбирают самолет. Для проживания 41% выбирают отели, 32% снимают квартиры, комнаты или дома, а 23% останавливаются у родственников.

Каждый восьмой опрошенный признался, что забирает с собой гигиенические принадлежности из иностранных отелей. Реже забирают тапочки, чай, халаты, полотенца и швейные наборы, а 60% заявили, что никогда ничего не берут из отелей.

Путешествия по России

Большинство (45%) сообщили, что частота их путешествий по России после введения санкций и ограничений ряда зарубежных стран не изменилась. При этом 12% стали путешествовать чаще, а 13% — реже.

Более половины опрошенных (51%) всегда активно путешествовали по стране. За последний год 56% совершили поездки по России. В таких поездках 62% россиян стремятся увидеть природу. Треть опрошенных оценивают поездки по доступности цен, каждого пятого привлекает транспортная доступность, благоустройство и чистота.

В топ-5 интересных мест, которые хотят посетить россияне, входят Байкал (48%), Алтай (34%), Дальний Восток (32%), Карелия (30%), Крым и Санкт-Петербург (по 29%).

Наиболее дорогими локациями россияне считают Сочи и курорты Краснодарского края (46%), Москву (28%), Дальний Восток (24%), Байкал (22%) и Крым (19%). В список доступных попали города Золотого кольца (18%), Нижний Новгород (15%), Казань (14%), Карелия (10%), Санкт-Петербург, города Сибири и Северный Кавказ (по 9%).

За последние 5 лет россияне заметили улучшения в отечественной туристической отрасли, отмечая сервис (38%) и инфраструктуру (41%).

Онлайн-опрос в регионах России проводился 23 мая, в нем приняли участие 1300 человек.