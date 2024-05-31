Уполномоченный по равноправию Финляндии против запрета на убежище для мигрантов

Финляндии следует отказаться от принятия норм, которые запретят мигрантам, пересекающим леса на границе с Россией, подавать заявки на убежище. Против этого закона высказалась уполномоченная по вопросам равноправия в Финляндии Кристина Стенман.
По её словам, данный закон приведет к тому, что уязвимые группы населения окажутся в неопределённых и опасных ситуациях, как это уже происходит на границах Европейского Союза, например, в Польше, Литве и Латвии.
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.