Уполномоченный по равноправию Финляндии против запрета на убежище для мигрантов

Финляндия может запретить мигрантам из России искать убежище

0:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Финляндии следует отказаться от принятия норм, которые запретят мигрантам, пересекающим леса на границе с Россией, подавать заявки на убежище. Против этого закона высказалась уполномоченная по вопросам равноправия в Финляндии Кристина Стенман.

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По её словам, данный закон приведет к тому, что уязвимые группы населения окажутся в неопределённых и опасных ситуациях, как это уже происходит на границах Европейского Союза, например, в Польше, Литве и Латвии.