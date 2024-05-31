Спрос на полеты в Элисту резко возрос после открытия нового аэропорта

Россияне проявили значительный интерес к полетам в Элисту после открытия аэропорта в этом южном городе. Об этом "Ленте.ру" сообщили представители компании "Яндекс".
По их данным, запрос "Элиста + аэропорт" стал появляться в поиске в 9,1 раза чаще. Количество запросов "Элиста" увеличилось в 2,3 раза, "Элиста + билет" — в 3,2 раза, а "Элиста + самолет" — в 4,1 раза.
"Пользователи также стали чаще интересоваться, где находится Элиста, столицей какой республики она является и какие достопримечательности там можно посетить", — отметили в "Яндексе".
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.