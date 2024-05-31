Святая вода привела к беде: россиянка пропустила рейс из-за бутылки святой воды

Россиянку не пустили в самолет из-за бутылки с святой водой

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянка пропустила рейс из Москвы, так как ее не пустили на самолет с бутылкой святой воды. Об этом сообщило агентство "Регнум".

Фото: commons.wikimedia.org by https://pxhere.com/fr/photo/1144073 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

41-летняя паломница приехала в Москву из Кемерова, чтобы поклониться мощам святой Матроны в Покровском монастыре. Однако при возвращении домой у нее возникли проблемы в аэропорту Шереметьево.

"Меня не пустили на рейс из-за маленькой бутылочки воды, — рассказала кемеровчанка. — Это была святая вода из храма, где хранятся мощи Матроны Московской".

По словам пассажирки, после 40 минут спора с сотрудниками аэропорта ей пришлось выпить воду, но в итоге она опоздала на рейс. На следующий день при регистрации у нее отказались принять багаж, потому что она не обернула сумку пленкой.

"Дома у меня инвалид первой категории, лежачий человек, и кошка. Я это объяснила всем, и даже обратилась в полицию. Но мне никто не помог", — пожаловалась паломница. Она добавила, что планирует отправить жалобу на авиакомпанию заказным письмом и подать в суд.