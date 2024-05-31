Российская платежная система "Мир" может появиться в Таиланде

В Таиланде запустят карты "Мир"

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские власти ведут переговоры о приеме карт платежной системы "Мир" в Таиланде, сообщили в российском посольстве в королевстве. Однако точные сроки пока не определены.

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"Сейчас преждевременно говорить о конкретных сроках внедрения карт платежной системы "Мир" в Таиланде. Вопрос остается актуальным и рассматривается профильными ведомствами в рамках двусторонней повестки", — сообщили в посольстве изданию "Известия".

Таиланду это могло бы помочь увеличить доходы от туристической отрасли, так как страна пользуется популярностью среди россиян. По данным министерства туризма и спорта Таиланда, с 1 января по 12 мая страну посетило более 13 миллионов иностранных туристов.

Директор по развитию банковских карт Банки. ру Антон Сергунов отметил, что российская национальная платежная система может появиться в дружественных РФ странах, где активно развивается туризм. В настоящее время карты "Мир" принимаются более чем в десяти странах мира, но функционирование системы варьируется в зависимости от страны.