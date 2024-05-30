Ирландский турист трагически погиб во время плавания на Коста-Дорада

72-летний турист из Ирландии утонул в море на испанском курорте

0:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

72-летний турист из Ирландии, отдыхавший с женой на испанском курорте Коста-Дорада, трагически погиб во время плавания в море, сообщает Irish Mirror.

Фото: commons.wikimedia.org by Mate Airman Amy DelaTorres is licensed under Creative Commons CC0 License

Инцидент произошел на пляже La Pedrera. Пожилой мужчина отправился купаться, пока его жена оставалась в гостинице. Спасатели заметили, что турист начал тонуть, и поспешили на помощь. Они вытащили его на берег без сознания и попытались реанимировать, но безуспешно.

Прибывшая на место скорая помощь подтвердила, что мужчина скончался.