Ирландский турист трагически погиб во время плавания на Коста-Дорада

72-летний турист из Ирландии, отдыхавший с женой на испанском курорте Коста-Дорада, трагически погиб во время плавания в море, сообщает Irish Mirror.
Инцидент произошел на пляже La Pedrera. Пожилой мужчина отправился купаться, пока его жена оставалась в гостинице. Спасатели заметили, что турист начал тонуть, и поспешили на помощь. Они вытащили его на берег без сознания и попытались реанимировать, но безуспешно.
Прибывшая на место скорая помощь подтвердила, что мужчина скончался.
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