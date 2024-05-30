Что такое хаб, овербукинг и промежуточная остановка: пояснения для путешественников

"Яндекс Путешествия" объяснил туристические термины

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сервис "Яндекс Путешествия" проанализировал ключевые термины, важные для путешественников, и обнаружил, что многие россияне не знают их значений. Например, понятия "хаб", "промежуточная остановка", "овербукинг" и "брокерская контора" вызывают затруднения.

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"Хаб" означает узловой аэропорт, который авиакомпания использует как основную базу для своих рейсов. В России одним из известных хабов является Шереметьево, где базируется "Аэрофлот".

"Промежуточная остановка" относится к длительной пересадке в середине путешествия. Например, с авиакомпанией Icelandair можно провести три дня в Исландии, чтобы осмотреть водопады, горячие источники и ледники.

"Овербукинг" означает, что авиакомпания продает больше билетов, чем имеется мест на самолете. Это делается на рейсах, где ожидается большое количество отмен бронирований.

"Bucket shop" или "кассовый магазин" — это веб-сайт, предлагающий билеты по самым низким ценам. Название происходит от старинных заведений, где напитки подавались в ведрах.