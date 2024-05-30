Когда и как лучше покупать авиабилеты для выгодных путешествий

Цены на авиабилеты зависят от множества факторов, таких как популярность направления, количество рейсов и авиакомпаний, а также сезонность. Директор по продукту "Яндекс.Путешествий" Евгений Абрамзон дал несколько советов по выбору недорогих авиабилетов для путешествий.
По данным сервиса, средняя стоимость авиабилетов на дальние направления с вылетом с 1 апреля по 31 октября изменилась на 11 % по сравнению с предыдущим годом.
"Если рассматривать конкретные направления, где средняя стоимость билетов снизилась по сравнению с прошлым годом, то это Будапешт (снижение на 35 %), Батуми (на 30 %), Барселона (на 23 %), Подгорица (на 12 %), Ереван (на 12 %), Тиват (на 10 %), Тбилиси (на 8 %)", — сообщает "Прайм" со ссылкой на эксперта.
Для выбора оптимального варианта перелета специалист рекомендует планировать поездку заранее — за 2-3 месяца до вылета. В этот период доступен широкий выбор рейсов и тарифов. Абрамзон также отметил, что самые бюджетные варианты часто можно найти на ночные и будние рейсы.
Эксперт также посоветовал избегать покупки билетов в пиковые часы, такие как вечер пятницы, утро субботы, вечер воскресенья и утро понедельника, когда цены традиционно выше. Он добавил, что выгодные билеты можно найти как заранее во время акций и распродаж авиакомпаний, так и непосредственно перед вылетом, когда появляются "горящие" предложения.
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