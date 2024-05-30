340 пляжей Крыма готовятся к высокому курортному сезону: Алушта, Ялта, Евпатория и Феодосия

340 пляжей готовят в Крыму к курортному сезону

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

340 пляжей в Крыму готовятся к началу высокого курортного сезона. Большинство из них уже прошли проверку дна, завершены работы по обеспечению безопасности и улучшению условий. Однако, из-за неблагоприятных погодных условий в мае, подготовка на некоторых пляжах еще не завершена. Об этом сообщила пресс-служба республиканского правительства.

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Наибольшее количество пляжей будет открыто в Алуште (78), Ялте (69), Евпатории (68) и Феодосии (52). Руководители администраций и их заместители, отвечающие за подготовку туристической инфраструктуры, проводят контрольные проверки.

Министерство курортов и туризма Крыма также занимается мониторингом и консультирует посетителей пляжей по вопросам подготовки к открытию сезона.