Популярный испанский курорт активно продвигает концепцию "туризм только для богатых". Это выражается в повышении цен на аренду шезлонгов и зонтиков на пляже Кала Майор. Теперь эти услуги стоят не менее 70 евро (около 6700 рублей) в день.
Тем не менее, существуют более доступные варианты — стандартная услуга обходится в 25 евро в день. Однако даже такая цена вызывает недовольство местных жителей. Они жалуются, что предприниматели заняли платными шезлонгами слишком большую часть пляжа, ограничивая доступ для местного населения.
Эти тенденции подтверждаются и другими экономическими показателями. Средние цены на отели в Испании выросли на 12%, а стоимость авиабилетов — на 27%. Это может привести к тому, что массовый пляжный и экскурсионный туризм постепенно исчезнет, оставив места только для состоятельных путешественников, как это было в первой половине 20 века.
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