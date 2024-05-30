Туризм — привилегия богатых: испанский курорт Кала Майор повышает цены на аренду шезлонгов и зонтиков

Курорт Испании ввел платные шезлонги за 70 евро в день

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Популярный испанский курорт активно продвигает концепцию "туризм только для богатых". Это выражается в повышении цен на аренду шезлонгов и зонтиков на пляже Кала Майор. Теперь эти услуги стоят не менее 70 евро (около 6700 рублей) в день.

Фото: unsplash.com by Tomas Salas is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Тем не менее, существуют более доступные варианты — стандартная услуга обходится в 25 евро в день. Однако даже такая цена вызывает недовольство местных жителей. Они жалуются, что предприниматели заняли платными шезлонгами слишком большую часть пляжа, ограничивая доступ для местного населения.

Эти тенденции подтверждаются и другими экономическими показателями. Средние цены на отели в Испании выросли на 12%, а стоимость авиабилетов — на 27%. Это может привести к тому, что массовый пляжный и экскурсионный туризм постепенно исчезнет, оставив места только для состоятельных путешественников, как это было в первой половине 20 века.