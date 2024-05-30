Светофоры для верблюдов: как Китай регулирует потоки туристов и верблюдов

Китайские власти столкнулись с проблемой управления туристическими потоками в пустыне Гоби, где количество туристов стало настолько большим, что потребовалась установка специальных светофоров для регулирования движения людей и животных.
Эти уникальные светофоры объединяют стандартный символ пешехода с изображением верблюда, помогая избежать заторов среди караванов верблюдов. Однако, несмотря на принятые меры, поток туристов продолжает расти, и местные власти ищут новые способы его регулирования. В прошлом году этот регион посетило более 3,7 миллиона человек, из которых 42% предпочли катание на верблюдах.
Часовая поездка на верблюде стоит около 100 юаней (примерно 1300 рублей), и для обслуживания туристов задействовано 2000 верблюдов.
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