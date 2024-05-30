Светофоры для верблюдов: как Китай регулирует потоки туристов и верблюдов

Светофоры для верблюдов стали устанавливать в Китае

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Китайские власти столкнулись с проблемой управления туристическими потоками в пустыне Гоби, где количество туристов стало настолько большим, что потребовалась установка специальных светофоров для регулирования движения людей и животных.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Эти уникальные светофоры объединяют стандартный символ пешехода с изображением верблюда, помогая избежать заторов среди караванов верблюдов. Однако, несмотря на принятые меры, поток туристов продолжает расти, и местные власти ищут новые способы его регулирования. В прошлом году этот регион посетило более 3,7 миллиона человек, из которых 42% предпочли катание на верблюдах.

Часовая поездка на верблюде стоит около 100 юаней (примерно 1300 рублей), и для обслуживания туристов задействовано 2000 верблюдов.