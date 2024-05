Таиланд ввёл новую визу: возможность для удалённых работников и фрилансеров

Таиланд предпринял несколько шагов для стимулирования туризма и привлечения иностранных гостей. Одним из ключевых решений стало расширение списка стран, граждане которых могут находиться на территории королевства до 60 дней без виз. Теперь в этом списке 93 страны вместо прежних 57.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository