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Таиланд ввёл новую визу: возможность для удалённых работников и фрилансеров

Таиланд расширяет безвизовый режим для привлечения туристов

1:15
Туризм

Таиланд предпринял несколько шагов для стимулирования туризма и привлечения иностранных гостей. Одним из ключевых решений стало расширение списка стран, граждане которых могут находиться на территории королевства до 60 дней без виз. Теперь в этом списке 93 страны вместо прежних 57.

Таиланд расширяет безвизовый режим для привлечения туристов
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Также власти Таиланда ввели новую визу — Destination Thai Visa (DTV), специально разработанную для удалённых работников, фрилансеров и людей, занимающихся определёнными видами деятельности, такими как тайский бокс или кулинария. Эта виза будет выдаваться на пять лет с правом пребывания в стране до 180 дней. Ежегодный взнос составит 10 000 бат, и супруги получателей и их дети в возрасте до 20 лет также могут оформить DTV.

Эти меры направлены на поддержку экономики после пандемии COVID-19. Ранее сообщалось, что туристический поток из России в Таиланд превысил допандемийный уровень. В 2023 году в Таиланде отдохнули около 1,48 миллиона россиян.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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