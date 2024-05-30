Зарплаты в общепите Петербурга достигли 59 тысяч рублей: рекорды мая 2024 года

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Петербург столкнулся с дефицитом работников накануне туристического сезона

0:59
Туризм

В пресс-службе рекрутингового портала hh. ru сообщили, что в мае предприниматели разместили более 7000 вакансий в туристической сфере, что на 37% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Особенно активно ищут сотрудников в сферу общепита. Количество предложений с вечерним графиком работы и сменами около 4 часов увеличилось на треть.

Петербург столкнулся с дефицитом работников накануне туристического сезона
Фото: commons.wikimedia.org by Ninara is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Средняя месячная зарплата, указанная в объявлениях, значительно выросла и сейчас составляет 59 тысяч рублей. Спрос на пекарей и поваров увеличился на 50%, а на барменов — на 40% больше, чем в апреле.

Ранее сообщалось, что аналогичная ситуация наблюдается в Карелии, где также ощущается острая нехватка официантов и поваров.

29 мая стало известно, что Путин подписал план развития туристической отрасли в различных регионах России.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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