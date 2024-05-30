Зарплаты в общепите Петербурга достигли 59 тысяч рублей: рекорды мая 2024 года

В пресс-службе рекрутингового портала hh. ru сообщили, что в мае предприниматели разместили более 7000 вакансий в туристической сфере, что на 37% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Особенно активно ищут сотрудников в сферу общепита. Количество предложений с вечерним графиком работы и сменами около 4 часов увеличилось на треть.
Средняя месячная зарплата, указанная в объявлениях, значительно выросла и сейчас составляет 59 тысяч рублей. Спрос на пекарей и поваров увеличился на 50%, а на барменов — на 40% больше, чем в апреле.
Ранее сообщалось, что аналогичная ситуация наблюдается в Карелии, где также ощущается острая нехватка официантов и поваров.
29 мая стало известно, что Путин подписал план развития туристической отрасли в различных регионах России.
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