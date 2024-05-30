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Вадим Волченко уходит в отставку: ротация кадров в правительстве Крыма

Сергей Ганзий назначен новым министром курортов и туризма Крыма

0:59
Туризм

Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил об отставке регионального министра курортов и туризма Вадима Волченко. Его должность теперь займёт Сергей Ганзий, ранее занимавший пост заместителя начальника организационного управления аппарата Госсовета Крыма, в рамках политики "ротации кадров". Волченко занимал свой пост последние шесть лет и, по мнению издания "Аргументы и факты", был на своём месте.

Сергей Ганзий назначен новым министром курортов и туризма Крыма
Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

29 мая на последнем заседании правительства, где присутствовал Волченко, обсуждался вопрос безопасности отдыхающих в Крыму на фоне продолжающихся боевых действий.

Одновременно с Волченко в отставку подал и министр ЖКХ Крыма Олег Донец.

В Санкт-Петербурге бизнесмены сообщили о серьёзной нехватке рабочей силы.

24 мая стало известно, что в Калмыкии может активно развиваться туристическая сфера.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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