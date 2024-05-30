Вадим Волченко уходит в отставку: ротация кадров в правительстве Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил об отставке регионального министра курортов и туризма Вадима Волченко. Его должность теперь займёт Сергей Ганзий, ранее занимавший пост заместителя начальника организационного управления аппарата Госсовета Крыма, в рамках политики "ротации кадров". Волченко занимал свой пост последние шесть лет и, по мнению издания "Аргументы и факты", был на своём месте.
29 мая на последнем заседании правительства, где присутствовал Волченко, обсуждался вопрос безопасности отдыхающих в Крыму на фоне продолжающихся боевых действий.
Одновременно с Волченко в отставку подал и министр ЖКХ Крыма Олег Донец.
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24 мая стало известно, что в Калмыкии может активно развиваться туристическая сфера.
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