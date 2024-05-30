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Баллы за ребенка: авиакомпания S7 решила доплачивать за перелет с младенцами

Авиакомпания S7 решила доплачивать за перелет с младенцами

1:44
Туризм

Российские авиакомпании предлагают начинать накапливать мили с младенчества. Авиакомпания S7 объявила об изменениях в своей программе лояльности, которые позволяют регистрироваться в ней с самого рождения. Теперь даже младенцам до 2 лет, которые не занимают отдельного места и летят бесплатно по билету для младенцев, будут начисляться бонусные баллы.

Авиакомпания S7 решила доплачивать за перелет с младенцами
Фото: Wikipedia by Scott & Elaine van der Chijs is licensed under CC BY-NC 2.0

Авиакомпания также предлагает дополнительное вознаграждение для туристов, путешествующих с младенцами. Если родитель зарегистрирует своего младенца и привяжет его к своему аккаунту, за каждый перелет с ним он получит двойные мили на свой счет. После достижения двухлетнего возраста ребенок начнет копить собственные бонусные баллы, летая на отдельном кресле. Ранее это было доступно и без нововведений.

Вряд ли это нововведение окажет значительное влияние на большое количество туристов, однако другие крупные российские авиакомпании подобных предложений пока не имеют. В программе лояльности Utair минимальный возраст для регистрации детей отсутствует, и их можно добавлять в семейный счет. Однако, взрослые пассажиры не могут получать мили, если летят по минимальному тарифу, и тем более это касается младенцев.

У "Аэрофлота" и "Уральских авиалиний" минимальный возраст для вступления в программу лояльности составляет 2 года, и за детей родителям ничего не начисляется. Дополнительные мили за путешествия можно получить только у национального перевозчика, но только если попутчиком туриста является его питомец, а не ребенок.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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