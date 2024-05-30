Баллы за ребенка: авиакомпания S7 решила доплачивать за перелет с младенцами

Российские авиакомпании предлагают начинать накапливать мили с младенчества. Авиакомпания S7 объявила об изменениях в своей программе лояльности, которые позволяют регистрироваться в ней с самого рождения. Теперь даже младенцам до 2 лет, которые не занимают отдельного места и летят бесплатно по билету для младенцев, будут начисляться бонусные баллы.
Авиакомпания также предлагает дополнительное вознаграждение для туристов, путешествующих с младенцами. Если родитель зарегистрирует своего младенца и привяжет его к своему аккаунту, за каждый перелет с ним он получит двойные мили на свой счет. После достижения двухлетнего возраста ребенок начнет копить собственные бонусные баллы, летая на отдельном кресле. Ранее это было доступно и без нововведений.
Вряд ли это нововведение окажет значительное влияние на большое количество туристов, однако другие крупные российские авиакомпании подобных предложений пока не имеют. В программе лояльности Utair минимальный возраст для регистрации детей отсутствует, и их можно добавлять в семейный счет. Однако, взрослые пассажиры не могут получать мили, если летят по минимальному тарифу, и тем более это касается младенцев.
У "Аэрофлота" и "Уральских авиалиний" минимальный возраст для вступления в программу лояльности составляет 2 года, и за детей родителям ничего не начисляется. Дополнительные мили за путешествия можно получить только у национального перевозчика, но только если попутчиком туриста является его питомец, а не ребенок.
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