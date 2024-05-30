TUI призывает уменьшить поток туристов на Балеарские острова: выберите альтернативные курорты

Туристов попросили не ездить на курорты Европы

Туристическое агентство TUI призвало путешественников уменьшить поток на популярные курорты Балеарских островов Испании, сообщает Daily Mail.

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Генеральный директор туроператора Себастьян Эбель выразил обеспокоенность из-за нехватки мест на европейских курортах и предложил рассмотреть другие направления в Средиземноморье, такие как Египет, Турция и Алжир.

Эбель также затронул тему протестов против туризма на курортах Испании, отметив, что вместо новых отелей теперь будут строиться жилые комплексы. Он подтвердил, что протестующие добились своего.

В последнее время жители Канарских и Балеарских островов неоднократно выражали недовольство массовым туризмом. На Тенерифе даже объявили голодовку в знак протеста. Жители жалуются на разрушение острова, загрязнение моря и рост стоимости жилья из-за туризма.