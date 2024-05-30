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TUI призывает уменьшить поток туристов на Балеарские острова: выберите альтернативные курорты

Туристов попросили не ездить на курорты Европы

Туризм

Туристическое агентство TUI призвало путешественников уменьшить поток на популярные курорты Балеарских островов Испании, сообщает Daily Mail.

Туристов попросили не ездить на курорты Европы
Фото: freepik.com by tawatchai07 is licensed under public domain

Генеральный директор туроператора Себастьян Эбель выразил обеспокоенность из-за нехватки мест на европейских курортах и предложил рассмотреть другие направления в Средиземноморье, такие как Египет, Турция и Алжир.

Эбель также затронул тему протестов против туризма на курортах Испании, отметив, что вместо новых отелей теперь будут строиться жилые комплексы. Он подтвердил, что протестующие добились своего.

В последнее время жители Канарских и Балеарских островов неоднократно выражали недовольство массовым туризмом. На Тенерифе даже объявили голодовку в знак протеста. Жители жалуются на разрушение острова, загрязнение моря и рост стоимости жилья из-за туризма.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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