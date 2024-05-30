МВД предложило ограничить покупку алкоголя в duty free для предотвращения авиадебошей

Предложено ограничить покупку алкоголя в duty free

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МВД Предлагает Ограничить Покупку Алкоголя в Duty Free

Фото: commons.wikimedia.org by CAPTAIN RAJU is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

МВД России предлагает установить лимиты на количество алкогольной продукции, которую могут приобретать пассажиры в магазинах duty free в аэропортах. Это стало ответом на запрос депутатов по поводу готовящегося к первому чтению законопроекта, разрешающего продажу алкоголя в зонах внутренних вылетов. Ведомство считает, что продажа алкоголя должна быть возможна только в пунктах прилета, чтобы предотвратить инциденты с авиадебоширами, сообщают Известия.

Борьба с Авиадебоширами

МВД активно участвует в разработке законопроекта, который позволяет продажу алкоголя в магазинах duty free на внутренних рейсах, что пока разрешено только на международных рейсах. Новые нормы планируется ввести до 30 июня 2026 года. Законопроект готовится к первому чтению, и профильный комитет Госдумы по экономической политике проводит его экспертизу. Глава комитета, Максим Топилин, направил запрос в МВД для уточнения данных о правонарушениях в аэропортах и на авиарейсах.

МВД предоставило статистику правонарушений и свои замечания по законопроекту. В 2021–2023 годах было расторгнуто почти 6,3 тыс. договоров перевозки с пассажирами из-за правонарушений, в том числе связанных с употреблением алкоголя. Почти 4,9 тыс. человек были сняты с рейсов за деструктивное поведение. Общее число инцидентов на борту, связанных с алкоголем, превысило 11,9 тыс. случаев.

Предложения МВД

МВД предложило установить предельное количество алкоголя, которое можно приобрести одному пассажиру. Ведомство также считает, что бутылки должны быть упакованы в зип-пакеты, чтобы предотвратить их вскрытие до окончания полета. Продажу алкоголя рекомендуется разрешить только в пунктах прилета.

Реакция Общественности

Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов высказался против послаблений для duty free магазинов. Он считает, что это снизит безопасность полетов и увеличит количество работы для бортпроводников. Зотов отметил, что новые нормы могут привести к росту числа нарушителей на борту и затягиванию рейсов.

Заместитель главы Управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении ЦНИИОИЗ Минздрава Виктор Зыков также считает, что продажа алкоголя на внутренних рейсах увеличит потребление алкоголя и приведет к конфликтам в аэропортах и самолетах.

Мнение Производителей

Глава Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев выразил недоумение по поводу предложенных ограничений. Он отметил, что даже одна бутылка может вызвать алкогольное опьянение, и предложенные меры не улучшат порядок на рейсах.

Заключение

Предложения МВД направлены на минимизацию ущерба при принятии нового законопроекта, однако многие эксперты считают, что лучший вариант — полностью отказаться от законопроекта ради общественной безопасности.