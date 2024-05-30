Инцидент с селфи: туристы упали в реку в Химачал-Прадеше

Турист попытался спасти упавшую со скалы девушку и пропал

0:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристка в Индии, делая селфи на краю скалы, упала в реку и пропала без вести, сообщило издание The Times of India.

Фото: unsplash.com by Danka & Peter is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно источнику, инцидент произошел в воскресенье, 26 мая, на берегу реки Беас в штате Химачал-Прадеш. 23-летняя Ручи Тивари сорвалась вниз во время фотографирования. 32-летний Саураб Шах попытался спасти свою спутницу, прыгнул в реку и тоже исчез. Полиция города Манали начала поисково-спасательную операцию.